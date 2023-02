Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag gefragt

Um 09:22 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 68,52 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 68,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.102 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 36,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,83 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR im Vorjahresquartal. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.716,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.02.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 15.02.2024.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,91 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com