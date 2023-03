Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Mittwochnachmittag an

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 04:06 Uhr 1,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 74,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 899.581 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,55 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,75 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 17.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 11,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41.003,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.389,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 26.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,98 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

