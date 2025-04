Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 54,26 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 54,26 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 54,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,72 EUR. Bisher wurden heute 124.508 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Gewinne von 42,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 50,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 6,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,80 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.04.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aktien von Mercedes-Benz, VW und BMW tiefer: Deutsche Autobauer 2024 von Konkurrenz abgehängt

Was Analysten von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erwarten

STOXX-Handel STOXX 50 verliert letztendlich