Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag ins Plus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 70,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 71,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 70,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.484.728 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 75,92 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 7,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 40,63 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 90,18 EUR.

Am 28.04.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,26 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.858,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.516,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,32 EUR fest.

