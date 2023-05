Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 70,58 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,31 EUR aus. Mit einem Wert von 70,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.484.728 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 75,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,03 Prozent. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,63 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,18 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,26 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 37.516,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,32 EUR im Jahr 2023 aus.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com