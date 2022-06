Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Um 01.06.2022 12:22:00 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 67,79 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 67,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,91 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 978.327 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 54,67 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,26 EUR gegenüber 3,36 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34.858,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

