Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Nachmittag

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 01.06.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 67,50 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 67,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 66,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.552.343 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 13,35 Prozent Luft nach oben. Bei 54,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 88,20 EUR.

Am 27.04.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 34.858,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41.017,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,58 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Was Analysten von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erwarten

Mercedes-Benz-Aktie schließt dennoch im Plus: Landesverkehrsminister Hermann kritisiert Mercedes für Wachstumsstrategie

China: Raus aus dem Lockdown

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com