Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Freitagmittag Boden gut

Die Aktie legte um 01.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 55,44 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 55,65 EUR. Bei 54,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 830.699 Stück gehandelt.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 28,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,39 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 1,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 88,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.858,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.017,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 26.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,45 EUR je Aktie belaufen.

