Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 01.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 54,78 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 54,39 EUR. Bei 54,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.754.651 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 29,68 Prozent niedriger. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,72 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.017,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

