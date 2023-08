Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 72,45 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 72,45 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,25 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 65.043 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 50,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,09 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 91,00 EUR angegeben.

Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 2,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38.241,00 EUR im Vergleich zu 36.440,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,01 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

