Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Donnerstagvormittag

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 55,29 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 55,29 EUR. Bei 55,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.540 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit Abgaben von 10,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 85,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 2,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,81 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,54 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com