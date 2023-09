Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag im Minusbereich

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 66,68 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 66,68 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,42 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,74 EUR. Bisher wurden heute 827.656 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,13 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 50,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 24,04 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,00 EUR aus.

Am 27.07.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 2,91 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.241,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.440,00 EUR in den Büchern standen.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 13,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

