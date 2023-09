Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 65,62 EUR ab.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 65,62 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 65,61 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.790.106 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 15,97 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 50,65 EUR. Abschläge von 22,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 91,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 2,91 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38.241,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.10.2023 gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,12 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

