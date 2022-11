Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Dienstagnachmittag an

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 58,73 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,77 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,99 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 961.126 Aktien.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,61 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,02 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,73 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.716,00 EUR – eine Minderung von 5,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40.083,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,40 EUR im Jahr 2022 aus.

