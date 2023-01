Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittag fester

Um 12:22 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 63,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 585.612 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 18,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 26,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,38 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2022 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40.083,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37.716,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

