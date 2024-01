Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 63,23 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 63,23 EUR. Bei 63,78 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 62,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 949.435 Stück gehandelt.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 16,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 14,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,33 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 26.10.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,66 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,90 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

