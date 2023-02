Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 12:22 Uhr 2,1 Prozent. Bei 71,25 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.269.358 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 41,62 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,83 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.716,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,89 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

