Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 72,19 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 72,21 EUR. Bei 69,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 2.364.245 Stück.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 7,33 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 43,83 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 82,83 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37.716,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,89 EUR je Aktie.

