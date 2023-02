Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 69,58 EUR an der Tafel. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,95 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 69,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 200.261 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,68 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 82,83 EUR an.

Am 26.10.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 37.716,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.02.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Am 15.02.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Januar 2023: Die Expertenmeinungen zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Volkswagen-Aktie: VW - Eine Konzerngeschichte

Ferrari und Velas Blockchain beenden Zusammenarbeit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com