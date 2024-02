Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Freitagvormittag zu

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 64,89 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 64,89 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,09 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 308.173 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,28 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 15,12 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,40 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.200,00 EUR – eine Minderung von 1,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37.716,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,97 EUR je Aktie aus.

