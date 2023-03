Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Mittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 73,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 72,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 500.913 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2023 auf bis zu 75,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 3,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,19 EUR am 14.07.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,75 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 85,17 EUR.

Am 17.02.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,82 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,50 Prozent auf 41.003,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 43.389,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 26.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com