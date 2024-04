Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 74,12 EUR zu. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,23 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 74,20 EUR. Bisher wurden heute 472.825 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 34,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,96 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,70 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,72 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.003,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,79 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

