Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 73,51 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 73,51 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,35 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.138.775 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,52 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,96 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,22 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,72 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41.003,00 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,79 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Mercedes-Benz-Aktie dennoch etwas höher: Verbraucherschützer erreichen in Dieselklage gegen Mercedes Teilerfolg

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind