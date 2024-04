Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 73,97 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 74,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,20 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 106.681 Aktien.

Am 17.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 25,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,96 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.261,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 25.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,79 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

März 2024: Experten empfehlen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Mercedes-Benz-Aktie dennoch etwas höher: Verbraucherschützer erreichen in Dieselklage gegen Mercedes Teilerfolg