Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 70,61 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,55 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 69,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,20 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.126.632 Stück gehandelt.

Bei 75,92 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 6,99 Prozent wieder erreichen. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,18 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,69 EUR, nach 3,26 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.516,00 EUR – ein Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34.858,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com