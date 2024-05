Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag zu

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 71,13 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,94 EUR. Bei 71,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.161.456 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 8,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit Abgaben von 22,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,99 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,00 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,86 EUR, nach 3,69 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,52 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt schlussendlich

Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie