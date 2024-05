Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 71,19 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 71,19 EUR zu. Bei 71,94 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 71,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.867.339 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 8,79 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 29,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,99 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,90 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,86 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,69 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,38 Prozent zurück. Hier wurden 35,87 Mrd. EUR gegenüber 37,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 26.07.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

