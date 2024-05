Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) reagiert am Donnerstagvormittag positiv

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 71,06 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,15 EUR. Bei 71,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 222.209 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 8,99 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 22,49 Prozent wieder erreichen.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,99 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 26.07.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 23.07.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,86 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt schlussendlich

Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie