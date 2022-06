Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 02.06.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 67,39 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 67,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,10 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 109.129 Aktien.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 13,49 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 54,67 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,27 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 88,20 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.858,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.017,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co.: China will Autoindustrie ankurbeln

Mercedes-Benz-Aktie schließt dennoch im Plus: Landesverkehrsminister Hermann kritisiert Mercedes für Wachstumsstrategie

China: Raus aus dem Lockdown

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com