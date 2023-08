Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 70,00 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 70,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 69,66 EUR. Mit einem Wert von 70,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 173.595 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 50,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,00 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,91 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.241,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 36.440,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.10.2024.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Volvo nicht an Teslas Autopilot-Lizensierung interessiert - Kooperation nur bei Superchargern

Daimler Truck-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Daimler Truck hält nach starkem Quartal an Prognose fest

NIO-Aktie: NIO - Von der Hinterhofgarage zum Weltruhm mit Elektroautos