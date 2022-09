Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag auf grünem Terrain

Um 12:22 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 57,00 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 57,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 613.098 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 13,57 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.440,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,51 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com