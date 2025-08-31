Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag billiger

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 53,23 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 53,23 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,77 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 357.778 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,17 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 15,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,33 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,68 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,59 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 2,95 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,74 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,95 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

