Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit KursVerlusten

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 63,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 63,40 EUR. Mit einem Wert von 63,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 427.037 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,89 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 27,44 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,20 EUR an.

Am 26.10.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40.083,00 EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 17.02.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 15.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

