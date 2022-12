Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 04:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 64,15 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,63 EUR. Bei 63,40 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 63,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 909.734 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 27,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,20 EUR.

Am 26.10.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,66 EUR, nach 1,93 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,91 Prozent zurück. Hier wurden 37.716,00 EUR gegenüber 40.083,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2023 terminiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com