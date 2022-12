Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag mit Verlusten

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 63,64 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 63,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.847 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Abschläge von 26,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,20 EUR.

Am 26.10.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 37.716,00 EUR, gegenüber 40.083,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,91 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2023 terminiert. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

