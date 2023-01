Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag freundlich

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 64,06 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 898.665 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 17,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 82,38 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2023 erfolgen. Am 15.02.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

