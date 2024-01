Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 62,60 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 62,60 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,28 EUR ab. Mit einem Wert von 63,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 449.257 Aktien.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 13,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,33 EUR.

Am 26.10.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 3,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,66 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,37 Prozent zurück. Hier wurden 37.200,00 EUR gegenüber 37.716,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,90 EUR je Aktie belaufen.

