Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag stabil

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 63,32 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 63,32 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,61 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,24 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,38 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 42.557 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Mit einem Zuwachs von 20,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 13,01 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,37 Prozent zurück. Hier wurden 37.200,00 EUR gegenüber 37.716,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Am 13.02.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,90 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

