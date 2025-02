Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Einbußen

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 56,07 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 56,07 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 55,79 EUR. Bei 56,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 348.452 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 38,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 10,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 25.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 3,44 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,53 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,20 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 12.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 9,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

