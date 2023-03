Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 74,77 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,85 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,62 EUR. Zuletzt wechselten 604.977 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 1,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 48,97 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,17 EUR.

Am 17.02.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43.389,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41.003,00 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 28.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 26.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 11,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

