Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Vormittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 74,17 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.060 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2023 auf bis zu 75,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 85,17 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.003,00 EUR – das entspricht einem Minus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.389,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 28.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

