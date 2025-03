Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 59,94 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 59,94 EUR. Bei 60,00 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 495.068 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 15,33 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,84 EUR. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 66,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Schätzungsweise am 24.04.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,87 EUR fest.

