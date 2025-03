Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 61,19 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 61,19 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 62,29 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 59,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.001.424 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 77,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 26,57 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 20,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,84 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 66,70 EUR an.

Am 20.02.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Wie Experten die Mercedes-Benz-Aktie im Februar einstuften

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel im Minus