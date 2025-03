Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 59,84 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 59,84 EUR zu. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,00 EUR zu. Bei 59,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 58.581 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 22,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,84 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,70 EUR an.

Am 20.02.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,99 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,26 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 38,45 Mrd. EUR.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.04.2026.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,87 EUR je Aktie.

