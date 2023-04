Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 70,58 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 70,24 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 739.521 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 7,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit Abgaben von 40,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,92 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,82 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,50 Prozent auf 41.003,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.389,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2023 veröffentlicht. Am 26.04.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,19 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

