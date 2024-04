Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 73,41 EUR.

Bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 73,41 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 73,83 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,19 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 752.920 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 76,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 33,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,96 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 93,22 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 40.261,00 EUR, gegenüber 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 25.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

STOXX-Handel STOXX 50 verbucht nachmittags Verluste

JPMorgan belässt die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight"