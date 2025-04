Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 52,74 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 52,74 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 52,02 EUR. Bei 52,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 301.071 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 46,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 3,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,72 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,05 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Das EPS lag bei 2,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 38,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,50 Prozent verringert.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

