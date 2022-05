Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 16:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 62,62 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 62,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.969.153 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,67 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,94 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 27.04.2022 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurden 3,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41.017,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.858,00 EUR.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

