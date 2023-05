Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag stabil

Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 69,50 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 70,01 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 70,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 134.564 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,92 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 8,46 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 38,47 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 90,73 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,26 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent auf 37.516,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.858,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,53 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DAX-Wert Mercedes-Benz-Aktie kaum verändert: Ola Källenius hält mögliche Entflechtung von China für "Illusion"

Mercedes-Benz Group-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Mercedes-Benz-Aktie fester: Mercedes-Benz hebt Ausblick an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com