Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 73,88 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 73,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 74,47 EUR. Bei 73,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 925.079 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 32,07 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,91 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 28.04.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.516,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.858,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,75 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

